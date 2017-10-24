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Российские банки перестали доверять клиентам

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Росфинмониторинг признал наличие блокировок банками 460 тысяч транзакций клиентов на 180 миллиардов рублей с начала года. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, подобные решения были приняты из-за сомнений в законопослушности контрагентов. Обжаловать их непросто в силу отсутствия внятного механизма, отмечает газета.

Из этого количества только около тысячи транзакций было обжаловано. По словам экспертов издания, на самом деле жалоб бизнесменов значительно больше, но основной их поток идет в Центробанк.

С появлением соответствующего черного списка отказников (его формируют Банк России и Росфинмониторинг) даже единичные отказы фактически лишают клиента доступа к банковским услугам в будущем и множат новые блокировки.

В ЦБ заявили, что разъясняют кредитным организациям, что наличие информации об отказе конкретному клиенту — причина не отказывать, а дополнительно изучить его. В связи с этим банкиры неохотно указывают в причине блокировок черный список.

26 октября представители финансовых регуляторов и банков намерены встретиться, чтобы обсудить вопросы реабилитации попавших под ограничения клиентов, в том числе, предприятий малого и среднего бизнеса.

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