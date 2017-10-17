Закон о запрете снимать наличные с анонимных карт внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете физическим лицам снимать наличные с анонимных банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Владелец электронных средств платежа сохранит право перевести их на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на свой неанонимный счет или в банк — для уплаты задолженности.

Предполагается, что принятие такого закона позволит более эффективно бороться с отмыванием и с финансированием преступной деятельности.

12 октября председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что анонимные электронные средства платежа часто используются для обналичивания средств, полученных преступным путем.

Российские платежные системы в настоящее время активно используют анонимные кошельки. В частности, «Яндекс.Деньги» предлагает соответствующий сервис с ограничениями, которых не существует для пользователей, указавших паспортные данные. По правилам сервиса, можно платить единовременно не более 15 тысяч рублей в российских магазинах и снимать не более 5 тысяч рублей за день.

В апреле 2016 года запретить обналичивание средств на анонимных кошельках призвали ЦБ и Росфинмониторинг. Все подобные инструменты должны быть привязаны к банковскому счету, считают они.