Центробанк захотел быть на одной волне с россиянами

Банк России с 2018 года планирует проводить опросы россиян и узнавать, насколько им понятны сообщения регулятора. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Дмитриев пояснил, что таким образом ЦБ надеется повысить финансовую грамотность рядовых жителей страны и достучаться до предпринимателей. По его словам, многие региональные компании не знают о прогнозах Центробанка и, соответственно, не учитывают их в бизнес-планах.

Банк России начал пересматривать свою информационную политику еще в 2014 году с переходом к инфляционному таргетированию. Тогда он стал регулярно проводить пресс-конференции, давать комментарии СМИ, проводить встречи с представителями органов власти и бизнеса, а также общаться с инвесторами и научным сообществом, отметил Дмитриев.

Однако пока, согласно результатам опроса, проведенного в январе ИнФОМом, многие россияне точно не знают, чем занимается регулятор. В частности, 18 процентов полагают, что ЦБ занят банковским регулированием и надзором, 11 процентов считают, что регулятор управляет финансами и экономикой России, а еще 3 процента заявили, что Центробанк занимается финансовыми махинациями и отмыванием денег. Также были высказаны мнения, что Банк России «собирает налоги», «помогает населению» и что Центробанк является подразделением Сбербанка.

Как отмечает издание, даже аналитики зачастую не до конца понимают ЦБ, поскольку, например, снижение в декабре ключевой ставки до 7,75 процента не ожидал ни один из 33 экономистов, опрошенных Bloomberg.

Ранее Центробанк выпустил клип про новые купюры номиналом в 2000 и 200 рублей. Позже в пресс-службе регулятора пояснили, что ролик сняли для того, чтобы как можно больше людей узнали о новых купюрах и не пугались, когда увидят их вживую.

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