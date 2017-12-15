Банк России понизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 7,75 процента годовых. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

Инфляция находится на уровне 2,5 процента и будет постепенно приближаться к четырем процентам к концу 2018 года, полагают в ЦБ. «Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов», — отмечается в сообщении.

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Регулятор обещает продолжить постепенный переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. В первом полугодии 2018 года возможно некоторое снижение ключевой ставки, отметили в Банке России.

Экономика России вырастет на 1,7-2,2 процента, считают в ЦБ. С учетом соглашения об ограничении нефтедобычи прогноз роста ВВП в 2018-м повышен, но среднесрочные оценки не изменились — темпы экономического роста в ближайшие годы не превысят 1,5-2 процента.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, состоится 9 февраля 2018 года.

Центральный банк 27 октября снизил ключевую ставку с 8,5 до 8,25 процента годовых. На заседании 15 сентября регулятор понизил ее сразу на 0,5 процентного пункта.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Под нее ЦБ выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.

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