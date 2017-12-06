В России резко подорожали помидоры и огурцы

Цены на некоторые виды овощей за неделю с 28 ноября по 4 декабря заметно выросли, сообщает Росстат в своем пресс-релизе. Огурцы подорожали на 8 процентов, а помидоры — на 3,6 процента. Плодоовощная продукция в целом стала дороже на 1,8 процента.

Подъем цен был отмечен и по некоторым другим видам товаров. Так, за прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 0,7 процента, на баранину, колбасу вареную, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, маргарин, молоко пастеризованное и чай — на 0,2-0,3 процента.

Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1 процент, куры, сахар-песок, муку и вермишель — на 0,2-0,4 процента.

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Инфляция в целом за неделю осталась низкой и составила 0,1 процента. Такой же результат был зафиксирован с начала декабря. С начала года инфляция составляет 2,2 процента.

ЦБ по итогам 2017 года прогнозирует уровень инфляции 4 процента, Минэкономразвития дает оценку 2,5 процента. По данным Росстата, в октябре потребительские цены в России выросли на 2 процента с начала года.

Банк России отреагировал на замедление инфляции в конце октября, снизив ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 8,25 процента годовых. Отмечается, что регулятор будет действовать «очень плавно» в этом вопросе.