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08:44, 10 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины оценил возможность производства ракет для Patriot

Азаров: На Украине нет ни базы, ни кадров для создания обеспечивающих работу Patriot ракет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не сможет производить ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Такое заявление в комментарии для ТАСС сделал экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Ну это глупость самая настоящая, которая не будет реализована. В лучшем случае где-то будут их производить и поставлять на Украину, и цеплять какой-нибудь лейбл "сделано на Украине"», — заявил он.

По словам Азарова, такая инициатива является пустышкой. Экс-премьер отметил, что если на Украине наладят производство такого уровня, то оно может быть легко обнаружено и ликвидировано.

Ранее президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ЗРК Patriot. Это позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.

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