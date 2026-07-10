Россиянам назвали поводы для вскрытия квартиры

Юрист Сбитнев: Квартиру могут вскрыть без разрешения при аварии

Экстренные службы имеют право вскрыть квартиру при аварии и угрозе затопления соседних квартир. Поводы для проникновения в жилье без разрешения хозяев назвал россиянам юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев, его слова передает РИА Новости.

При этом обычно спасатели стараются связаться как с собственником квартиры, так и с фактическими жильцами, чтобы получить доступ к помещению и устранить проблему. Помогает им в этом обычно управляющая компания, у которой есть контакты владельцев и квартирантов, однако не всегда у коммунальщиков есть такая информация, отметил юрист.

Кроме того, устное согласие на вскрытие по телефону не будет иметь юридической силы — личность человека в случае возникновения спора так подтвердить почти невозможно.

«В любом случае при вскрытии квартиры без присутствия собственника или иных законных владельцев, в том числе нанимателей, должно быть законное основание для вскрытия — ситуация, угрожающая жизни, здоровью, имуществу иных лиц, а также по итогу должны быть составлены акт вскрытия с указанием причин, времени, участников и акт о залитии, который отразит весь причиненный ущерб», — заключил Сбитнев.

Ранее россиянам раскрыли признаки выбранной для ограбления квартиры. Жильцов должны насторожить регулярно мелькающие незнакомые лица вокруг дома, в лифте и на лестничной клетке, а также частые звонки в дверь и домофон без причины.