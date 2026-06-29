Россиянам раскрыли признаки выбранной для ограбления квартиры

РИА: Звонки в домофон без причины могут быть предвестником скорого ограбления квартиры

Частые звонки в дверь и в домофон без причины могут быть признаком того, что квартиру выбрали для ограбления. Признаки готовящейся кражи раскрыли россиянам опрошенные агентством РИА Новости эксперты.

Жильцов должны насторожить регулярно мелькающие незнакомые лица вокруг дома, в лифте, на лестничной клетке, то же самое относится к посторонним машинам у подъезда или коттеджа, заявил гендиректор Единого технического центра вневедомственной охраны Максим Калинин.

Тревожным знаком станут и повторяющиеся звонки в домофон и дверь без видимой на то причины, возникновение посторонних людей в подъезде или во дворе, фотографирование входной двери, камер видеонаблюдения, ворот и замков, добавил гендиректор компании «Гольфстрим охранные системы» Максим Исаев.

Рекламные листовки или иные предметы на двери квартиры, рядом с ней или в почтовом ящике могут быть способом злоумышленников выяснить, посещается ли жилье. Проблемы с замками (в том числе — электронными) и наличие меток у дверей и калиток тоже могут быть признаком того, что квартиру или дом выбрали для ограбления, подчеркнули специалисты.

Ранее россиян призвали не экономить на защите жилья от краж и обзавестись электронными охранными средствами — например, беспроводными датчиками с локальной сиреной.

