Россиян призвали защитить жилье от воров

Россиянам не нужно экономить на электронных охранных средствах для жилья. Защитить дом или квартиру от воров призвали эксперты по вопросам безопасности, пишут «Известия».
Специалист в области охраны жилых и нежилых помещений Сергей Владимиров рассказал, что защита бывает трех эшелонов. К первому относятся приборы, имитирующие присутствие хозяев, — умные розетки, которые включают свет и радио, а также беспроводные датчики с локальной сиреной. Они стоят в среднем три-пять тысяч рублей.
Второй эшелон защиты — это датчики движения, разбития стекла и открытия дверей. Когда они срабатывают, на телефоны хозяев приходят уведомления, звонки и фотографии с камеры. Такие средства стоят от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Однако, по словам эксперта, первая и вторая степени защиты малоэффективны против профессиональных и хорошо экипированных воров.
Хорошую защиту дома могут обеспечить лишь пультовая охрана и умные системы — они стоят от 40 тысяч рублей. Их особенность в том, что сигнал о проникновении в помещение поступает не только хозяевам, но и в центр обработки данных охранной компании. Поэтому на место сразу же выезжает группа быстрого реагирования.
