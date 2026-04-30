Россиян призвали защитить жилье от воров

Эксперт Владимиров: Россиянам не нужно экономить на защите жилья от краж

Россиянам не нужно экономить на электронных охранных средствах для жилья. Защитить дом или квартиру от воров призвали эксперты по вопросам безопасности, пишут «Известия».

Специалист в области охраны жилых и нежилых помещений Сергей Владимиров рассказал, что защита бывает трех эшелонов. К первому относятся приборы, имитирующие присутствие хозяев, — умные розетки, которые включают свет и радио, а также беспроводные датчики с локальной сиреной. Они стоят в среднем три-пять тысяч рублей.

Второй эшелон защиты — это датчики движения, разбития стекла и открытия дверей. Когда они срабатывают, на телефоны хозяев приходят уведомления, звонки и фотографии с камеры. Такие средства стоят от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Однако, по словам эксперта, первая и вторая степени защиты малоэффективны против профессиональных и хорошо экипированных воров.

Хорошую защиту дома могут обеспечить лишь пультовая охрана и умные системы — они стоят от 40 тысяч рублей. Их особенность в том, что сигнал о проникновении в помещение поступает не только хозяевам, но и в центр обработки данных охранной компании. Поэтому на место сразу же выезжает группа быстрого реагирования.

Ранее россиянам назвали способы защитить жилье от пожаров. Для этого стоит установить в комнатах специальные извещатели и датчики. Они позволят вовремя заметить возгорание, задымление или утечку газа.