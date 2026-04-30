Россиян призвали защитить жилье от воров

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 30 апреля 2026Экономика

Эксперт Владимиров: Россиянам не нужно экономить на защите жилья от краж
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам не нужно экономить на электронных охранных средствах для жилья. Защитить дом или квартиру от воров призвали эксперты по вопросам безопасности, пишут «Известия».

Специалист в области охраны жилых и нежилых помещений Сергей Владимиров рассказал, что защита бывает трех эшелонов. К первому относятся приборы, имитирующие присутствие хозяев, — умные розетки, которые включают свет и радио, а также беспроводные датчики с локальной сиреной. Они стоят в среднем три-пять тысяч рублей.

Второй эшелон защиты — это датчики движения, разбития стекла и открытия дверей. Когда они срабатывают, на телефоны хозяев приходят уведомления, звонки и фотографии с камеры. Такие средства стоят от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Однако, по словам эксперта, первая и вторая степени защиты малоэффективны против профессиональных и хорошо экипированных воров.

Хорошую защиту дома могут обеспечить лишь пультовая охрана и умные системы — они стоят от 40 тысяч рублей. Их особенность в том, что сигнал о проникновении в помещение поступает не только хозяевам, но и в центр обработки данных охранной компании. Поэтому на место сразу же выезжает группа быстрого реагирования.

Ранее россиянам назвали способы защитить жилье от пожаров. Для этого стоит установить в комнатах специальные извещатели и датчики. Они позволят вовремя заметить возгорание, задымление или утечку газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok