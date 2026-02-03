Реклама

Экономика
17:35, 3 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали способы защитить жилье от пожаров

Эксперт Бойко: Для защиты от пожаров в квартире нужно установить датчики дыма
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: nikkytok / Shutterstock / Fotodom

Защитить жилье от пожаров помогут пожарные извещатели и датчики — они позволят вовремя заметить возгорание, задымление или утечку газа. Способы обезопасить недвижимость назвал россиянам эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, есть несколько видов извещателей. Дымовые подходят для обнаружения тлеющих возгораний, тепловые срабатывают при росте температуры от 54 до 68 градусов, а газовые анализаторы — это датчики угарного газа и метана.

«Как правило, для квартир используют автономные дымовые извещатели на батарейках — это самые распространенные и доступные датчики, которые можно купить в специализированных магазинах. Задача этого извещателя — предупредить о возгорании, которое может произойти в комнате», — пояснил Бойко.

В домах с печным отоплением или камином обычно ставят тепловые извещатели или комбинируют их с дымовыми. Эксперт подчеркнул, что любое такое устройство должно иметь паспорт, сертификат соответствия и устанавливаться по инструкции, которая прилагается к изделию.

Ранее россиян предупредили о риске вызвать пожар при выбрасывании батареек в обычный мусорный бак.

