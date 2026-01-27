Реклама

Экономика
13:12, 27 января 2026Экономика

Россиян предупредили о риске вызвать пожар одним видом мусора

Эксперт Церетели: Выбрасывание батареек в мусорку может вызвать пожар
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Выбрасывание старых батареек и аккумуляторов в обычную мусорку может вызвать пожар. О риске спровоцировать возгорание этим видом отходов предупредил россиян руководитель направления разработки новых продуктов Ippon Георгий Церетели, пишет «Газета.ru».

Эксперт отметил, что опасность возникает еще на этапе сбора отходов. В мусорных контейнерах батарейки часто сдавливают пакеты — они ударяются друг о друга и соприкасаются с другими металлическими предметами (например, монетами, скрепками и фольгой).

«Даже небольшой элемент питания при замыкании может быстро нагреться, после чего начинается разложение электролита и выделение горючих газов. При дальнейшей деградации возможен тепловой разгон и воспламенение окружающего мусора», — заявил Церетели.

Особую опасность представляют литиевые батарейки, которые выбросили без изоляции контактов. В таких условиях гораздо выше риск короткого замыкания, предостерег эксперт. Дополнительную угрозу могут создавать аккумуляторы из бытовой техники — пауэрбанков, электроинструментов и источников бесперебойного питания. Они могут выделять едкие пары и вызывать возгорания при сортировке или перевозке отходов.

Избежать рисков поможет правильное обращение с такими отходами. Батарейки и аккумуляторы не нужно выбрасывать вместе с обычным мусором, а лучше сдать в специализированные пункты приема опасных отходов. При этом предварительно необходимо изолировать контакты — заклеить непроводящей лентой или поместить батарейку в отдельный пакет.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за выбрасывание новогодних елок в обычные контейнеры для мусора.

