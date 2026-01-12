Россиянам напомнили о штрафах за выкинутую елку

Адвокат Шалуба: За выброшенную елку грозит штраф до 5 тысяч рублей

Новогоднюю ель не следует оставлять возле контейнеров с мусором. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат, президент Правового центра ADVOLOGIA Наталья Шалуба.

По словам эксперта, выброшенная елка не относится к обычным твердым коммунальным отходам. По закону такие деревья считаются крупногабаритными отходами. Поэтому, если дерево выносят целиком, без распила, и оставляют не в специально отведенном месте, это расценивается как нарушение правил обращения с отходами и правил благоустройства.

Штраф за неправильную утилизацию для граждан, в зависимости от региона, составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Решение о привлечении к ответственности принимают органы местного самоуправления или административные комиссии.

Чтобы выбросить елку без риска, необходимо распилить ствол и ветви на части и отнести на площадку для крупногабаритных отходов, либо сдать в специальные пункты приема. В некоторых регионах допускается выброс распиленных и компактно упакованных частей в обычные контейнеры, если они подходят по размеру.

Сжигание елки не запрещено, но допустимо только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, отметила адвокат.

Ранее спасатель Сергей Щетинин призвал россиян использовать гирлянды правильно, чтобы избежать пожаров в квартире. По его словам, приборы нужно выключать на ночь и изолировать от домашних животных.