В России не нашли возможности поддержать кризисную отрасль

«Ъ»: Правительство России решило не поддерживать экспорт угля через северо-запад и юг

Необходимости в дополнительной поддержке экспорта угля через северо-западные и южные порты России нет, тем более сами направления перегружены из-за грузов специального назначения и пассажирских перевозок. Об этом, как указал источник, говорится в письме вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину, передает «Коммерсантъ».

Чиновник сообщил, что резерв пропускной способности там практически отсутствует, а Евросоюз и Великобритания российский уголь все равно не покупают из-за санкций, так что его приходится отправлять в Азию. В результате из-за дорогой логистики товар становится неконкурентоспособным на мировом рынке.

В целом же в правительстве считают, что экспортное положение угледобывающих компаний стабилизировалось, а потому поводов для помощи по этому вопросу нет.

Между тем собеседники издания в портовой и угольной отраслях говорят, что потребность в поддержке экспорта сохраняется. В частности, Мурманский морской торговый порт (ММТП) напрямую связывает падение погрузки портов Арктического бассейна с «опережающим все мыслимые прогнозы» повышением железнодорожных тарифов в 2,25 раза.

Источник в угольной отрасли уверен, что скидка на тариф РЖД в размере 25 процентов позволила бы увеличить погрузку в Ленинградской и Мурманской областях на 20 процентов.

В то же время советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников не видит возможности решить проблему экспорта угля за счет субсидирования железнодорожных тарифов, потому что они и так находятся на минимальном уровне. По его мнению, подобная мера приведет только к потере объемов перевозок других грузов.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю июня стоимость коксующегося угля в портах Дальнего Востока упала на 6,2 процента, или 10 долларов, что стало рекордным недельным снижением с начала года. В азово-черноморских портах цены на такой же уголь упали на 2,7 процента, а в портах Балтики — на 3,6 процента.