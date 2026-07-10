Российский экспорт овса взлетел

«Агроэкспорт»: Поставки российского овса за рубеж выросли в 2026 году на 61 %

Поставки за рубеж российского овса подскочили в первой половине 2026 года на 61 процент, превысив 170 тысяч тонн, а их стоимость выросла на сопоставимые 58 процентов, до примерно 36 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные экспертов, представленные федеральным центром «Агроэкспорт», сообщает ТАСС.

Отмечается, что приведенные оценки не включают показатели экспорта в страны ЕАЭС в мае и июне, а почти все объемы поставок приходятся на Китай, Монголию и Казахстан (115, 33 и 17 тысяч тонн соответственно).

КНР остается крупнейшим покупателем отечественном овса с 2021 года. В январе-июне страна нарастила импорт на этом направлении на 25 процентов. В то же время закупки Казахстана взлетели более чем в 14 раз, с 1,2 тонны.

В прошлом и позапрошлом годах РФ обновляла рекордные показатели экспорта овса. В 2024-м они достигли 59,3 миллиона долларов, а в 2025-м — почти 62 миллионов. Поставки в эти годы составили 309 и 280 тысяч тонн соответственно, а за предыдушие восемь лет, начиная с 2018-го, вывоз из страны овса вырос в натуральном выражении в 4,8 раза.

При этом сбор овса в России увеличился в 2025-м год к году на 25,8 процента, до 3,8 миллиона тонн.