Глава ВТБ обсудил в Тверской области вопросы сотрудничества с регионом

В среду, 14 марта, состоялся рабочий визит президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в Тверь, в ходе которого глава ВТБ встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Во встрече также принял участие президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко, говорится в сообщении ВТБ.

Одной из главных тем встречи стало развитие филиальной сети «Почта Банка». Сейчас «Почта Банк» присутствует в 47 населенных пунктах Тверской области, включая поселки с населением меньше тысячи человек. В этом году число населенных пунктов, где работает «Почта Банк» в Тверской области, достигнет 62. Таким образом, банковские услуги станут доступны в самых отдаленных районах.

На встрече также обсуждалось развитие кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) и выдачи ипотеки в регионе. В 2017 году объем выдачи ипотечных кредитов ВТБ в Тверской области составил 1,3 миллиарда рублей, в этом году банк планирует увеличить этот показатель в 1,5 раза — до 2 миллиардов рублей. Таким образом, улучшить свои жилищные условия смогут более полутора тысяч семей.

За прошлый год банк нарастил объем кредитного портфеля МСБ на 28 процентов до 5,1 миллиарда рублей. Количество клиентов выросло на 14 процентов.

На встрече обсуждалось сотрудничества банка и правительства региона в рамках поддержки значимых инфраструктурных проектов. Банк подтвердил, что рассмотрит возможность участия в реконструкции стадиона «Центральный». Также стороны обсудили развитие в Тверской области проекта банка ВТБ «Мир без слез», в рамках которого в детские больницы поставляется современное медицинское оборудование.

«Банк ВТБ является стратегическим партнером правительства Тверской области. В прошлом году мы подписали соглашение, основные направления которого успешно реализуются, в том числе в части увеличения кредитования малого и среднего бизнеса, — отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Рассчитываем, что наше сотрудничество будет развиваться, и банк ВТБ примет участие в реализации крупных инвестиционных проектов, которые планируются к реализации на территории Тверской области».

