Вкладчики ликвидированных банков обратились к Путину

Союз вкладчиков России подготовил обращение на имя президента Владимира Путина от вкладчиков банка «Югра» и других ликвидированных банков, не согласных с действиями Центробанка (ЦБ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и требующих отменить отзыв лицензий у частных кредитных организаций. Под обращением подписались 25 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя Союза вкладчиков Иннокентия Мельникова.

Издание отмечает, что обращение в феврале уже направлялось в администрацию президента. Тогда под ним было около 20 тысяч подписей, но к моменту подачи не все письма из регионов успели дойти почтой и часть подписей отбраковали.

По словам представителя Союза вкладчиков, часть подписей пришлось перерегистрировать заново, а новые были получены на прошлой неделе.

Сбор подписей был начат 5 февраля. В Союзе вкладчиков тогда отмечали, что недовольство организации вызвало, в частности, то, что АСВ «массово подает в суд на граждан, снявших свои деньги со счета незадолго до краха банка». Подписавшиеся под обращением просят президента разобраться в ситуации.