Вкладчики разорившихся банков пожалуются Путину на АСВ

Вкладчики обанкротившихся банков намерены обратиться к президенту Владимиру Путину для того, чтобы пожаловаться на решение Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое оспаривает снятие денег со счетов. Об этом сообщает портал banki.ru. В настоящее время стартовала кампания по сбору подписей под этим документом.

На прошлой неделе стало известно, что АСВ массово подает в суды на граждан, снявших свои деньги со счета незадолго до краха банка. Агентство требует вернуть депозиты в ликвидированные регулятором финансовые организации.

«Мы расцениваем действия АСВ и, соответственно, ЦБ, который контролирует агентство, как противоправные. Мы призываем всех тех, кто видит опасность для своих сбережений, поддержать кампанию», — заявил глава «Союза вкладчиков России» Николай Николаев.

Он также рассказал, что «Союз вкладчиков» появился на волне протестов «превышенцев» банка «Югра», которые борятся, в том числе, и за возвращение лицензии этой кредитной организации. «Мы осознаем, что если суд будет проигран, то держатели депозитов, превышающих потолок в 1,4 миллиона рублей, никогда не увидят своих денег. Как можно предположить, то же ожидает и граждан, с которыми судится АСВ», — цитирует Николаева «Правда.ру».

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что АРБ обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по вопросу действий АСВ. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в обоснованности претензий агентства.