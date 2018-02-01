Россиян заставили вернуть деньги на вклады обанкротившихся банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово подавать иски к клиентам кредитных учреждений, которые забрали свои вклады незадолго до объявления банка банкротом. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов нескольких подобных организаций.

В рамках банкротства Военно-промышленного банка агентство подало более 150 исков об оспаривании сделок, совершенных перед признанием банка несостоятельным. Иски были поданы спустя год и более после снятия гражданами средств, причем треть претензий относилась к вкладчикам — физическим лицам. Также претензии АСВ оспаривают около 400 вкладчиков Татфондбанка. По словам клиентов, «некоторые иски суд рассматривал за 10-15 минут, унизительно быстро решая судьбу людей». При этом решения были вынесены в пользу АСВ «как под копирку».

Материалы по теме Я сказал — и все упало Кто роняет доллар и почему иногда им лучше помолчать

После возвращения средств банку у клиента есть возможность частично вернуть деньги в виде страховки — это касается вкладов на сумму до 1,4 миллиона рублей. Если сумма вклада выше, клиенту банка необходимо встать в реестр кредиторов, но возврат остатка не гарантирован.

В то же время в агентстве указали на то, что «закон не предусматривает признания недействительными абсолютно всех совершенных в пределах месяца до даты отзыва у кредитной организации лицензии сделок». Недействительными могут быть признаны только те сделки, которые выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности. «Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка, при которой банк не исполнял требования других кредиторов (наличие картотеки — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в АСВ.

В агентстве подчеркнули, что общее количество судебных споров в рамках банкротства банков увеличилось в связи с ростом числа ликвидируемых кредитных учреждений и поступлением под управление агентства ряда крупных банков. При этом, по мнению экспертов, такая практика может привести к массовому недовольству клиентов обанкротившихся банков в связи с тем, что «вкладчик зачастую не знал и не мог знать о плохом финансовом состоянии банка», а также значительному росту судебных издержек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!