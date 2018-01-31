Подозрительных клиентов российских банков оставят без денег

Коллегия Верховного суда по гражданским спорам приняла сторону Сбербанка в споре об отказе выдать клиенту деньги наличными после окончания срока вклада. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для отказа послужили подозрения банка, что вкладчик таким образом пытается легализовать доходы. В 2015 году на счет одного из клиентов Сбербанка поступили 56 миллионов рублей, и тот попытался обналичить их на следующий день. Кредитное учреждение посчитало операцию подозрительной и запросило документы, которые могли бы подтвердить происхождение денег. После их изучения Сбербанк решил отказать в обналичивании.

Владелец денег после этого перевел их на несколько открытых в Сбербанке срочных вкладов, однако по завершении их сроков банк вновь отказал ему в выдаче средств. В результате клиент обратился в суд, требуя вернуть не только вклады с процентами, но и взыскать с кредитного учреждения неустойку.

Суды всех инстанций выступили на стороне Сбербанка, отмечая, что клиент не представил документы, опровергающие сомнительное происхождение денег, а также мог при желании осуществить перевод на счет в другое кредитное учреждение. В коллегии Верховного суда отметили, что банк не обязан выдавать средства в той форме, в которой их запросил клиент, а может сам выбрать наличный или безналичный расчет.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, прецедент может привести к тому, что банки с недостатком ликвидности будут отказывать добросовестным клиентам в выдаче наличных, а также зарабатывать на комиссиях за переводы на счета в другие банки.

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