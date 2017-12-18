Адвокаты «Югры» обжалуют решение суда об отзыве лицензии

Адвокаты бывшего руководства банка «Югра» направят апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы, отказавшегося в удовлетворении иска о признании неправомерным отзыв лицензии. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Адвокаты «Югры» считают, что каждое из оснований для отзыва лицензии применено регулятором незаконно. «Банк не допускал снижение собственных средств ниже минимального значения и не нарушал ни одного их обязательных нормативов, установленных Банком России», — говорится в сообщении. «ЦБ не опроверг наши доводы и не предоставил документы, показывающие, почему изменилось финансовое положение банка. Имеющиеся в нашем распоряжении документы показывают, что решения регулятора либо не подтверждены реальными данными и надлежащими доказательствами, либо основаны на ошибочных расчетах», отметил представитель учредителей банка «Югра» Антон Александров.

Ряд претензий АСВ и ЦБ к «Югре» уже не подтвердились — в том числе относительно наличия у банка забалансовых вкладов. Кроме того, представители ЦБ подтвердили то, что 7 июля этого года регулятор принял решение не отзывать лицензию у «Югры».

Отменить данное решение можно только в том случае, если ЦБ докажет невозможность реализации плана предотвращения банкротства. Таких доказательств от Центрального банка не было. «Мы ожидаем, что апелляционный суд даст справедливую оценку этим обстоятельствам», — пояснил Александров.

До ввода временной администрации у ЦБ были вопросы к банку относительно оценки уровня кредитных рисков и рыночной стоимости обеспечения по ссудам. Необходимо ответить, что разработанная «Югрой» методика по оценке кредитных рисков и классификации ссуд по категориям качества и объему резервов была одобрена ЦБ. Кроме того стоимость заложенного имущества банк рассчитывал на основании отчетов независимых оценщиков, аккредитованных ЦБ или АСВ, и подтверждена саморегулируемыми организациями оценщиков.

Заявление представителей ЦБ о применении серой схеме в банке представитель «Югры» назвал голословным: «В предписании ничего не говорится о схемности. ЦБ говорит, что нужно доформировать резервы по ряду заемщиков. Мы эти резервы доформировали».

Ранее Арбитражный суд города Москвы оставил без удовлетворения заявления банка «Югра» о признании незаконным отзыва у банка лицензии и введении временной администрации в лице ЦБ.

10 июля ЦБ назначил в банк "Югра" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию и назначил временную администрацию в лице ЦБ.

