Алексей Хотин продемонстрировал свою платежеспособность

Компания ООО «Фазис», связанная с основным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным, погасила задолженность перед Альфа-банком по условиям подтвержденного судом мирового соглашения. Об этом сообщает Rambler News Service.

Как следует из определения Арбитражного суда города Москвы, компании необходимо было выплатить до 13 декабря 41,6 миллиона долларов.

«Задолженность ООО "Фазис" погашена 13 декабря в соответствии с утвержденными судом условиями мирового соглашения. Мы рады, что переговорный процесс с господином Хотиным, направленный на мирное урегулирование спора, завершился успешно», — приводит агентство слова представителя Альфа-банка.

В октябре Альфа-банк обратился в Мещанский и Арбитражный суды города Москвы, требуя от структур Алексея Хотина досрочно погасить задолженность. 10 ноября Мещанский суд удовлетворил иск банка и потребовал от компаний Хотина возместить задолженность в 43,3 миллиона долларов по кредитному договору и 700 миллионов долларов по договорам поручительства. Однако впоследствии между сторонами было достигнуто мировое соглашение.

При этом представители Алексея Хотина отмечали, что все кредитные обязательства перед Альфа-банком выполнялись добросовестно, в соответствии с установленными сроками, и никаких оснований для требования досрочного погашения задолженностей в судебном порядке у истца не было.