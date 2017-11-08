Мажоритарный акционер «Югры» направил в ЦБ новый план оздоровления банка

Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин направил председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной новый план финансового оздоровления. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

План финансового оздоровления «Югры» предусматривает погашение возникших в результате страховых выплат обязательств банка перед АСВ в течение пяти лет и обслуживание этой задолженности на условиях ставок стабилизационных кредитов, применявшихся Банком России при санациях других финансовых организаций в 2015 и 2016 годах.

Обязательства «Югры» перед АСВ в объеме до 170 миллиардов рублей будут обеспечены залогами и личным поручительством мажоритарного акционера.

План оздоровления не предполагает привлечение средств из государственного бюджета.

Оздоровление кредитной организации будет происходить за счет средств основного акционера путем предоставления финансовой помощи, а также улучшения качества кредитного портфеля.

«Акционеры банка «Югра» убеждены, что разрешение ситуации без ликвидационных процедур является наиболее конструктивным и в наибольшей степени удовлетворяющим интересам АСВ, вкладчиков и других клиентов банка», — говорится в сопроводительном письме к ЦБ.

Предложенный план оздоровления позволит удовлетворить 100 процентов требований кредиторов.