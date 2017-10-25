Банки подтвердили кредитоспособность компаний владельца «Югры»

Банки-кредиторы публично подтвердили кредитоспособность компаний, принадлежащих Алексею Хотину, довольны качеством залоговых активов и не требуют досрочного погашения, в отличие от Альфа-банка, сообщает Rambler News Service.

В частности, первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах форума «Россия зовет» заявил, что все компании Хотина продолжают обслуживание долга перед ВТБ.

«... Резервов там не создано. Все очень хорошо обеспечено. Все в очень хорошем состоянии на сегодняшний день», — цитирует RNS Соловьева.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на Россельхозбанк, Сбербанк и банк «Глобэкс» также сообщил, что претензий у них нет и «на текущий момент структуры Алексея Хотина обслуживают кредиты в срок».

Таким образом Альфа-банк стал единственной кредитной организацией, которая за полтора месяца до истечения срока кредита потребовала его досрочное погашения. Представители Алексея Хотина убеждены, что решение банка — это исключительно формальное давление на заемщика с целью принятия условий банка по реструктуризации декабрьского платежа, носящих нерыночный характер.