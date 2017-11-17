Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ

Представители бывшего руководства банка «Югра» обжаловали в девятом Арбитражном апелляционном суде решение Арбитражного суда города Москвы. Арбитраж в октябре отказался удовлетворить иск о признании неправомерным решения Центробанка о введении в кредитной организации временной администрации и объявлении моратория на выплаты.

Заявители считают, что суд не принял во внимание все предоставленные доказательства и неверно применил ряд нормативных актов Банка России в отношении кредитной организации. Кроме того, не были учтены при рассмотрении иска существенные обстоятельства дела.

Адвокаты истца весьма важным документом в этом называют план финансового оздоровления банка, подготовленный накануне введения временной администрации Агентством по страхованию вкладов. Также суд не принял во внимание отчетность банка по состоянию на 8 июля 2017 года, в которой отражены финансовые показатели «Югры». В частности, отсутствовало снижение собственных средств (капитала) банка и нарушения обязательных к исполнению нормативов. Капитал банка превышал 33,5 миллиарда рублей, нормативы ликвидности кредитной организации также превышали установленные Банком России нормы.

По словам адвоката истца Антона Александрова, для введения временной администрации у Центробанка не было ни юридических, ни фактических оснований. «Принимая решение ввести временную администрацию, ЦБ РФ не учитывал фактическое исполнение банком “Югра” требований предписания о доформировании резервов на 13,4 миллиарда рублей и отсутствие нарушений каких-либо нормативов, хотя это прямо следует из отчетности банка на 8 и 10 июля 2017 года, которая была подготовлена и подписана временной администрацией в лице АСВ», — отметил Антон Александров.

Суд, по его словам, не дал оценку этим доказательствам, что повлияло на вынесение спорного, по мнению адвоката, вердикта. «При этом представители ЦБ РФ признали, что при вынесении приказа о введении временной администрации, регулятор руководствовался оценочным предположением о нарушении банком “Югра” обязательных нормативов. Кроме того, учитывая, что временная администрация в лице АСВ вводилась якобы для предупреждения банкротства банка, рассмотрение дела было невозможно без проверки законности ключевого документа — самого плана участия АСВ», — заключил Антон Александров.

Истец процесса, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев также отметил, что обжалуемое решение Арбитражного суда несправедливо, однако в данный момент главной задачей по-прежнему является продолжение борьбы по защите интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Ранее, 28 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». На момент отзыва лицензии банк входил в топ-30 кредитных учреждений России.

