Вкладчики «Югры» призвали применить механизмы финансового оздоровления банка

Вкладчики «Югры» обратились к председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной. Они предлагают поддержать план финансового оздоровления банка, разработанный мажоритарным акционером Алексеем Хотиным. С содержание письма ознакомилась «Лента.ру».

Авторы письма подчеркивают, что представляют интересы более 35 тысяч человек, так называемых вкладчиков-превышенцев, которые не могут рассчитывать на полную компенсацию вкладов, в случае банкротства «Югры». Они просят главу ЦБ России рассмотреть возможность спасения проблемного банка, используя схему, предложенную Хотиным.

Мажоритарный акционер, как известно, предложил план, реализация которого позволит за 5,5 лет полностью рассчитаться со всеми вкладчиками и корпоративными клиентами «Югры».

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Введение процедуры банкротства не гарантирует удовлетворение требований кредиторов в полном объеме, подчерквиается в письме в ЦБ.. При этом в действующем законодательстве существуют правовые механизмы, позволяющие восстановить платежеспособность банка. Эта схема, в частности, была использована при санации банка «Пересвет»: обязательства кредиторов конвертировали в облигации с купонным доходом, что позволило рассчитаться с кредиторами.

В письме подчеркивается, что принятие регулятором такого решения в случае с «Югрой» отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Причем не только вкладчика и корпоративным клиентам, но и АСВ, поскольку обеспечивает возврат вкладов в полном объеме и экономию бюджетных средств.