Закрытие банка «Югра» ударило по населению

У ЦБ не было формальных поводов для того, чтобы вводить временную администрацию в банк «Югра» и отзывать у него лицензию. При этом закрытие банка навредило многим гражданам России. Об этом в четверг, 14 сентября, в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил бывший президент «Югры» Алексей Нефедов.

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Он подчеркнул, что на момент отзыва лицензии уровень просрочки в банке «Югра» не превышал 1 процента. «И компании были довольно-таки финансово устойчивые, выплачивали свои проценты за пользование. А то, что со стороны регулятора звучат некие высказывания относительно того, что кредиты были пролонгированы — к сожалению, такова ситуация за последние три года в нашей стране, что не все компании могут справиться с полным погашением долговой нагрузки. Но обслуживать свои кредиты компании все могли самостоятельно и в полном объеме. А относительно полного кредитования собственника, как мы уже и ранее говорили — у нас нет позиции "карманный банк", даже в законодательстве», — прокомментировал Нефедов.

Бывший руководитель банка также отметил, что государство должно думать о каждом гражданине Российской Федерации. «В "Югре" было более 400 тысяч вкладчиков, более 20 тысяч юридических лиц, за которыми стояли, естественно, различные физические лица как работники. И, на самом деле, не знаю, насколько на каждом, но на многих отразилось падение "Югры" негативным образом, кому-то были задержаны зарплаты», — пояснил он.

ЦБ 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра», в который 10 июля была введена временная администрация. 19 июля Генеральная прокуратура вынесла протест в связи с введением временной администрации и предложила приостановить выплаты вкладчикам банка. ЦБ принял решение начать выплаты в запланированные сроки — 20 июля.