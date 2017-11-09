Вкладчики «Югры» просят ЦБ поддержать план Алексея Хотина

Вкладчики банка «Югра» обратились в Центральный банк России с просьбой поддержать план финансового оздоровления, предложенный мажоритарным акционером Алексеем Хотиным. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

План, направленный 7 ноября председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, предполагает расчет со всеми вкладчиками и корпоративными клиентами в течение пяти с половиной лет. Кроме того, план предусматривает погашение возникших в результате страховых выплат обязательств банка перед АСВ и обслуживание этой задолженности на условиях ставок стабилизационных кредитов, применявшихся Банком России при санациях других финансовых организаций.

«Мы считаем, что данный план наиболее полно отвечает интересам вкладчиков в сложившейся ситуации и содержит конкретные предложения по оздоровлению банка и расчетам с кредиторами. Именно поэтому мы просим председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину рассмотреть и поддержать предложенный план, который поможет вернуть сбережения 30 000 семей, — говорит координатор инициативной группы вкладчиков-«превышенцев» банка «Югра» Николай Николаев.

Вкладчики также заявляют, что продолжат пикетировать офисы Центрального банка до решения вопроса о полном возврате средств. В настоящее время ежедневные многочасовые пикеты проходят перед зданиями ЦБ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.