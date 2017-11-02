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«Югра» играет по-честному

МВД отказалось заводить уголовное дело в отношении банка «Югра»

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

МВД отказалось заводить уголовное дело по заявлению зампреда Центробанка Василия Поздышева в отношении банка «Югра» по факту возможных противоправных действий, совершенных руководством кредитной организации (копия постановления об отказе имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Следствие выяснило, что все сделки банка относились к обычной коммерческой деятельности — и не нашло в них признаков хищений или ущерба кредитной организации. Однако в «Югре» уверены, что ЦБ попытается оспорить отказ МВД.

Ожидания

В документе говорится, что отказ в возбуждении уголовного дела объясняется «отсутствием события состава преступления» — то есть по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса. Василий Поздышев обратился в СУ УВД по ЦАО с заявлением в отношении банка «Югра» 30 августа. ЦБ провел анализ финансовых операций кредитной организации и выявил признаки противоправной деятельности. Согласно информационной справке Банка России, руководство «Югры» реализовало ликвидные активы на сумму 9 миллиардов рублей в октябре-ноябре 2016 года.

Помимо этого кредитная организация, по мнению ЦБ, совершала операции, обладающие признаками вывода ликвидных активов на 1,7 миллиарда рублей. Среди них — передача ООО «Коммерческая недвижимость» здания и иных объектов основных средств на сумму 600 миллионов рублей, продажа в 2016 году высоколиквидных ценных бумаг — еврооблигаций РФ — на сумму 8,7 миллиарда рублей.

Кроме того, заявитель отметил, что «Югра» перечислила часть средств, поступивших от продажи еврооблигаций, через третьих лиц по схеме с использованием векселей. В частности, «Югре» инкриминировали недобросовестность в сделке по перечислению ЗАО «Инвест-Проект» 6 миллионов рублей, полученных от досрочного погашения векселей банка.

«Заявитель, не ознакомившись с представленными со стороны банка документами, потребовал проверить обычные операции банка по фиксированию прибыли от роста ценных бумаг и переводу неиспользуемой офисной недвижимости на стопроцентную дочку банка с целью сдачи ее в аренду, — отметил в этой связи бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев. — Якобы эти факты хозяйственной деятельности банка могут свидетельствовать о выводе активов. Мы всегда с точностью отражали в балансе "Югры" все действия, в том числе и эти вложения в дочернюю структуру, и действовали четко в рамках законодательства и нормативных актов регулятора».

Реальность

В ходе проверки были заслушаны показания топ-менеджмента «Югры», в котором оспаривались все четыре «сомнительные» операции, на которые указал в заявлении Банк России. По словам экс-председателя правления Дмитрия Шиляева, по рекомендациям ЦБ банк «Югра» должен был сменить головной офис — перевести его из Ханты-Мансийского округа в Москву, что подтверждается протоколом заседания совета директоров от 30 августа 2016 года. Надо сказать, что у банка были два здания в столице на Садовнической улице, которые не позволяли разместить весь персонал. Помимо этого они имели плохое техническое состояние и внешний вид, отсутствовали входные группы и просторные помещения для создания клиентской зоны. В результате банк принял решение о сдаче зданий в аренду через стопроцентную «дочку», внеся при ее образовании в уставной капитал 600 миллионов рублей. Дмитрий Шиляев пояснил, что аренда не является профильной деятельностью банка, поэтому было принято решение о создании дочернего предприятия и внесения его в банковскую группу. Другими словами, банк полностью выполнил требования законов «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «О банках и банковской деятельности».

Решение же о продаже еврооблигаций, как пояснил Дмитрий Шиляев, было принято из-за того, что цены на евробонды РФ приблизились к историческому максимуму в 2016 году, и потенциал их роста был фактически исчерпан, исход президентских выборов в США был непредсказуемым и мог повлечь снижение стоимости бумаг, ФРС США готовилось объявить ставку, а стоимость фондирования в рамках кредитов под залог ценных бумаг в ЦБ (операции РЕПО — прим. «Ленты.ру») была высокой. По его словам, портфель евробондов «Югры» составлял 10,2 миллиарда рублей, а задолженность перед ЦБ по РЕПО — 7,662 миллиарда (на 1 октября 2016 года). Банк продал бумаги на 8,7 миллиарда рублей, часть выручки пошла на погашение задолженности перед ЦБ, указал Дмитрий Шиляев, а оставшуюся часть средств банк зафиксировал как доход.

Помимо этого, по словам бывшего топ-менеджера, банк не участвовал в схемных операциях с векселями. Как отметил в своих пояснениях Дмитрий Шиляев, векселя банка на сумму 100 миллионов долларов были приобретены компанией «Глабра Холдингс Лимитед». Кредитная организация досрочно погасила свои обязательства по ставке минус 0,5 процента годовых от первоначальной стоимости, что было выгодно для обеих сторон. По словам Дмитрия Шиляева, эти операции были обычной хозяйственной деятельностью банка и не попадали под критерии «антиотмывочного» закона. В этой связи Шиляев указал в своих пояснениях, что по итогам совещания по перечисленным операциям, прошедшего 29 ноября 2016 года, главное управление ЦБ по Центральному федеральному округу (ЦФО) признало действия «Югры» обоснованными.

Выводы

«Оценивая в совокупности представленные материалы, следствие считает, что они свидетельствуют об отсутствии событий преступлений… со стороны сотрудников банка "Югра" (предусмотренных в частности статьей 159 УК «Мошенничество» — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в постановлении. «Так, диспозиции уголовно-правовых норм об ответственности за хищения в качестве обязательного элемента объективной стороны преступления предусматривают действия лица, направленные на неправомерное завладение чужим имуществом и, как следствие, причинение ущерба. Но согласно представленным материалам доследственной проверки фактов причинения ущерба банку "Югра" не установлено. Это исключает уголовную ответственность в действиях сотрудников кредитной организации», — подчеркивается в документе.

Также следствие отметило, что все действия сотрудников банка свидетельствуют о реальной финансово-хозяйственной деятельности организации.

Взгляд со стороны

По словам партнера «3В Консалтинг» Виктора Вяткина, отказ в возбуждении уголовного дела выглядит обоснованным. «По эпизоду с внесением недвижимости в уставный капитал дочернего общества признаков ущерба банку не усматривается, — пояснил он. — На баланс банка, взамен внесенного в уставный капитал недвижимого имущества, попали доли в уставном капитале. Недвижимость, согласно статье 15-й закона об обществах с ограниченной ответственностью, должна была вноситься по оценочной стоимости. Номинальная стоимость долей в уставном капитале соответствует внесенному в него вкладу участника. По эпизоду с еврооблигациями: если ценные бумаги были проданы на бирже по рыночной стоимости, и в оплату за них банку поступили деньги, хищения тут нет. Были ли похищены деньги в дальнейшем путем перечисления их третьим лицам — без подробной информации по сделкам сказать сложно».

При этом досрочное погашение векселей с дисконтом к вексельной ставке, по словам Виктора Вяткина, — обычная банковская практика. «Суммами, перечисленными на счета в "Райффайзенбанк" в досрочное погашение векселя, распоряжалась уже компания "Глабра Холдингс Лимитед"», — добавил юрист. «Из текста не совсем понятно, при чем тут кредит ООО "Аквамарин" и кто его выдал. В случае ЗАО "Инвест-Проект" перечисление денег со счета клиента по его поручению также не может быть квалифицировано как хищение», — подчеркнул Вяткин. Он также отметил, что «сомнительность» клиентских операций «Глабра Холдингс Лимитед» и ЗАО «Инвест-Проект» должна была оцениваться с позиций «антиотмывочного» закона, однако Дмитрий Шиляев представил документы, снимающие это подозрение.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, в свою очередь, считает, что ЦБ будет обжаловать вынесенное следствием решение.

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