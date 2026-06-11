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21:58, 11 июня 2026Мир

Экс-глава МИД Германии необычно высказался о Путине

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин знает немцев лучше, чем они сами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Президент России Владимир Путин знает немцев лучше, чем они сами. С необычным заявлением выступил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Bild.

«Я думаю, что он больше всего обращает внимание на немцев, он знает нас довольно хорошо. Иногда даже лучше, чем мы сами», — сказал он.

Экс-министр подчеркнул, что, по его мнению, российский лидер внимательно следит за событиями в Германии, в том числе освещаемыми в немецкой прессе и на телевидении.

Ранее Габриэль напомнил полную версию слов Путина о переговорщике от Европы. «Он произнес эту знаменитую фразу: "Если бы он мог выбирать, кто должен вести переговоры от имени Европы, это был бы бывший [канцлер ФРГ] Герхард Шредер". Но вторая часть фразы обычно опускается. В ней он сказал: "или любой другой европеец"», — отметил он.

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