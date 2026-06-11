В Иркутской области нашли ушедших пять дней назад за черемшой мужчин

МВД: В Иркутской области нашли трех мужчин, ушедших за черемшой пять дней назад

Почти пять суток провели в тайге без еды трое сборщиков черемши, обнаружить мужчин удалось сотрудникам полиции, которые почувствовали запах костра. Об этом во «ВКонтакте» сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

Уточняется, что мужчинам 61, 64 и 67 лет. 6 июня 2026 года в утреннее время пропавшие уехали на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Однако в реке произошло столкновение с утонувшим деревом, в результате чего мужчины потеряли лодку.

С заявлением об их пропаже в полицию обратилась супруга одного из мужчин. Полицейские смогли обнаружить пропавших, когда во время поиска почувствовали запах дыма от костра. В настоящее время мужчины находятся дома.

Ранее в Иркутске на реке Ангара перевернулась надувная лодка с людьми. Причиной опрокидывания лодки стал наезд на препятствие. После происшествия находившиеся рядом люди смогли вытащить из воды троих, один из которых так и не пришел в сознание. Четвертого — несовершеннолетнего — унесло течением вниз по Ангаре.