Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:44, 11 июня 2026Россия

В Иркутской области нашли ушедших пять дней назад за черемшой мужчин

МВД: В Иркутской области нашли трех мужчин, ушедших за черемшой пять дней назад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Почти пять суток провели в тайге без еды трое сборщиков черемши, обнаружить мужчин удалось сотрудникам полиции, которые почувствовали запах костра. Об этом во «ВКонтакте» сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

Уточняется, что мужчинам 61, 64 и 67 лет. 6 июня 2026 года в утреннее время пропавшие уехали на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Однако в реке произошло столкновение с утонувшим деревом, в результате чего мужчины потеряли лодку.

С заявлением об их пропаже в полицию обратилась супруга одного из мужчин. Полицейские смогли обнаружить пропавших, когда во время поиска почувствовали запах дыма от костра. В настоящее время мужчины находятся дома.

Ранее в Иркутске на реке Ангара перевернулась надувная лодка с людьми. Причиной опрокидывания лодки стал наезд на препятствие. После происшествия находившиеся рядом люди смогли вытащить из воды троих, один из которых так и не пришел в сознание. Четвертого — несовершеннолетнего — унесло течением вниз по Ангаре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против России редкую технику НАТО в зоне СВО

    В Германии выступили с резким призывом в адрес Зеленского

    Туристы рассказали о панике на борту влетевшего в вышку связи самолета в Турции

    В Армении признали недействительными итоги голосования на двух участках

    В МИД двумя словами прокомментировали удар ВСУ по заправке

    Россиянам назвали главные преимущества машин из Китая перед европейцами

    В Турции пассажирский самолет врезался в вышку связи

    Экс-глава МИД Германии необычно высказался о Путине

    Десятки тысяч пчел захватили прокатный велосипед в Петербурге

    Под Киевом прозвучал мощный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok