В Иркутске перевернулась надувная лодка с людьми

В Иркутске на реке Ангара перевернулась надувная лодка с людьми. Об этом пишет Baza.

После происшествия находившиеся рядом люди смогли вытащить из воды троих, один из которых так и не пришел в сознание. Четвертого — несовершеннолетнего — унесло течением вниз по Ангаре. Его поисками занимаются спасатели.

По данным издания, люди в лодке находились без спасательных жилетов.

Как позднее уточнила Baza, причиной опрокидывания лодки стал наезд на препятствие. По данным Telegram-канала, в лодке находились отец, мать, их 16-летняя дочь и родственница.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

