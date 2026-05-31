11:27, 31 мая 2026

В Иркутске перевернулась надувная лодка с людьми

В Иркутске на реке Ангара перевернулась надувная лодка с людьми
Иван Потапов
Фото: AndreyShutov / Shutterstock / Fotodom  

В Иркутске на реке Ангара перевернулась надувная лодка с людьми. Об этом пишет Baza.

После происшествия находившиеся рядом люди смогли вытащить из воды троих, один из которых так и не пришел в сознание. Четвертого — несовершеннолетнего — унесло течением вниз по Ангаре. Его поисками занимаются спасатели.

По данным издания, люди в лодке находились без спасательных жилетов.

Как позднее уточнила Baza, причиной опрокидывания лодки стал наезд на препятствие. По данным Telegram-канала, в лодке находились отец, мать, их 16-летняя дочь и родственница.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Ранее Baza рассказала, как на Камчатке в районе бухты Средняя Лагерная мотоциклист упал с отвесной скалы на прибрежные валуны и выжил.

Также в мае BBC News сообщили, что в Австралии у побережья штата Квинсленд акула насмерть растерзала 39-летнего мужчину, который занимался подводной охотой у рифа Кеннеди-Шоал.

