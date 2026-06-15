Россиянам назвали «красные флаги» при выборе вторичной квартиры

Риелтор Гордеева: Сомнительный продавец — «красный флаг» при покупке вторичного жилья

При сделке с покупкой вторичного жилья необходимо обратить внимание на возможные «красные флаги» — иначе покупатель рискует получить не только квартиру, но и чужую юридическую историю, рассказала «Газете.Ru» основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

Первым «красным флагом» она назвала не внушающего доверие продавца. «Насторожить должны очень пожилой продавец, сделка по доверенности, срочная продажа "только сегодня", сильное занижение цены, признаки банкротства, нервное поведение собственника и отказ от личной встречи. Нужно проверить продавца на банкротство, долги, судебные дела, историю владения квартирой и состав зарегистрированных в ней лиц», — сказала Гордеева.

Второй «красный флаг» — квартира, которая за короткое время много раз переходила из рук в руки. Особенно опасны недавнее наследство, свежие дарения, развод, приватизация без участия всех зарегистрированных, использование материнского капитала и доли детей.

«Материнский капитал — один из самых недооцененных рисков. Если детям не выделили доли, история может прийти за покупателем через годы. Бывшие жильцы тоже сюрприз. Люди думают: выписали — проблема ушла. А есть случаи, когда право пользования живет дольше регистрации», — предупредила риелтор.

Третий «красный флаг» — скрытые обременения и ипотека «вслепую». При покупке жилья следует проверять ипотеку, аресты, запреты регистрационных действий, банкротство продавца, коммунальные долги, судебные процессы, исполнительные производства и зарегистрированных лиц.

Особенно осторожно следует относиться к сделкам с действующей ипотекой. В них важна правильная схема расчетов: иначе деньги могут уйти, ипотека не будет закрыта, а регистрация зависнет.

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