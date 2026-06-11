Назван способ избавиться от застрявшего в квартире бывшего собственника

Юрист Терехин: Отказавшемуся покидать квартиру экс-собственнику можно направить претензию

Если бывший собственник квартиры отказывается освобождать жилье, начать решение конфликта стоит с претензии. О том, как заставить экс-владельца съехать, рассказал старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин в беседе с «Праймом».

По словам эксперта, лучше всего снять продавца с регистрационного учета до заключения договора. Однако если он не выписался на момент сделки, следует обратиться к договору, в котором прописаны условия снятия с учета и конкретные сроки. При нарушении этих сроков покупатель имеет право направить экс-владельцу претензию, а при ее игнорировании — зафиксировать факт нарушения с помощью правоохранительных органов и соседей, а затем обратиться в суд.

После получения решения суда новый собственник может отправиться к судебным приставам с исполнительным листом. Они примут меры и избавят жилье от прошлого владельца.

Ранее стало известно, что в России стало сложнее продать вторичное жилье. По словам депутата Александра Аксененко, из-за нежелания продавцов адаптировать цены к нынешним реалиям объекты месяцами не могут найти покупателя.