Россиян предупредили о трудностях продажи вторичной квартиры

Депутат Аксененко: Вторичные квартиры месяцами не могут найти покупателя

Продавать вторичное жилье в России становится тяжелее. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По словам депутата, сейчас на вторичном рынке недвижимости сложилась парадоксальная ситуация, когда с одной стороны покупательский спрос ограничен заградительными ставками по ипотеке, а с другой продавцы продолжают ориентироваться на цены времен действия льготной ипотеки. Из-за отказа квартировладельцев адаптировать цены к нынешним реалиям немало объектов месяцами не могут найти покупателя.

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Справедливой ценой является не та, которую хотел бы получить продавец, а та, по которой квартиру готов взять покупатель, подчеркивает Аксененко. Прежде всего, по его словам, ценник должен соответствовать не характеристикам жилья, а доходам населения. На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра на рынке готового жилья превышает 120 тысяч рублей, а в крупных городах доходит до 140-150 тысяч рублей. Однако ежемесячный платеж размером 70-100 тысяч рублей может позволить себе далеко не каждая семья. По прогнозам Аксененко, до конца года цены на «вторичку» не испытают ни резкого роста, ни серьезного падения, поскольку прежняя модель постоянного удорожания жилья себя исчерпала.

Ранее аналитики заявили о стагнации цен на готовое жилье в России. За последний месяц сильнее всего квартиры подорожали в Томске, прибавив к стоимости 2,4 процента, а наиболее заметное снижение зафиксировали в Кирове (минус 1,1 процента).