Цены на вторичку в России встали

Цены на вторичное жиль в России перестали расти

Потенциал роста цен на вторичное жилье в России практически иссяк. По итогам мая стоимость квадрата готовых квартир выросла в среднем на 0,2 процента, пишет ТАСС со ссылкой на «Мир квартир».

Сейчас средняя стоимость метра «вторички» по всем российским городам составляет 131,7 тысячи рублей. В мае рост цен зафиксировали в 44 городах из 70 исследуемых, а снижение — в 23 городах. Еще в трех стоимость не изменилась.

Сильнее всего квартиры подорожали в Томске (плюс 2,4 процента), Московской области (плюс 1,8 процента), Владивостоке (плюс 1,7 процента), Пензе (плюс 1,4 процента) и Астрахани (плюс 1,3 процента). Наиболее заметное снижение произошло в Кирове (минус 1,1 процента), Краснодаре (минус 1 процент), Чебоксарах (минус 0,9 процента), Грозном и Якутске (по минус 0,8 процента). В Москве цена квадрата осталась прежней — 426,8 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге стоимость выросла на 0,4 процента, до 258,1 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что сейчас рынок «встал по-настоящему». Покупатели снизили активность в ожидании более доступной ипотеки, ставки по которой могут снизиться к концу 2026 года. Также сказалось наступление летнего сезона, во время которого россияне традиционно откладывают серьезные покупки.

Ранее стало известно, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить в ипотеку однокомнатную квартиру в Москве. Подсчеты показали, что доход семьи должен составлять около 350 тысяч рублей.