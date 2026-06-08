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19:57, 8 июня 2026Экономика

Назван необходимый для покупки однушки в Москве доход

«КП»: Для покупки однокомнатной квартиры в Москве нужно зарабатывать 350 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Для покупки однокомнатной квартиры в старой Москве нужно зарабатывать около 350 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В расчетах учитывалась рыночная ипотека под 16 процентов годовых и минимальная цена однушки внутри МКАД, которая составляет 13 миллионов рублей. При таких условиях ежемесячный платеж по кредиту на 25 лет составит от 160 тысяч рублей. Банки одобряют кредит в том случае, если платеж не превышает 50 процентов дохода семьи. Отмечается, что если жилье приобретает семья, доход будут рассматривать суммарно.

При покупке двухкомнатной квартиры необходимый доход увеличивается до 50 тысяч рублей в месяц. Если же речь идет о семейной ипотеке под шесть процентов, в Новой Москве можно найти вариант с доходом до 200 тысяч рублей в месяц. В то же время в Санкт-Петербурге купить жилье проще — требуемый доход ниже в 1,5-2 раза, чем в Москве.

Ранее сообщалось, что в элитных жилых комплексах Москвы стали популярны лапомойки. Отделка такого удобства обходится в пять миллионов рублей.

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