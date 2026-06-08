Москвичи начали делать лапомойки за пять миллионов рублей

«Аеон Девелопмент»: Бюджет лапомоек в делюкс ЖК Москвы превысил 5 млн рублей

Бюджет отделки лапомойки в делюкс жилом комплексе (ЖК) Москвы начинается от пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики «Аеон Девелопмент».

В элитных домах лапомойки оформляют с использованием натуральных материалов, систем подогрева, автоматизации и интеграции в инженерные системы здания. Инфраструктура для животных есть и в ЖК комфорт-класса, однако там ее стоимость составляет 300-600 тысяч рублей. За эту сумму собственники получают доступ к базовым решениям, которые включают стандартную плитку, простую гидроизоляцию, открытые сливы и минимальный набор сантехники.

В бизнес-классе отделка лапомоек обходится в 700 тысяч-1,5 миллиона рублей. При оформлении используют керамогранит, полноценную гидроизоляцию, линейные трапы и антивандальную сантехнику. В премиум-сегменте стоимость составляет 2-5 миллионов рублей. Там отделка отличается крупноформатным керамогранитом, скрытыми инженерными решениями, дизайнерской сантехникой, наличием фенов и подставок, продуманным освещением и вентиляцией.

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