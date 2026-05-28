В России мотоциклист упал с отвесной скалы и попал на видео

На Камчатке мотоциклист упал с отвесной скалы на прибрежные валуны и выжил

На Камчатке в районе бухты Средняя Лагерная мотоциклист упал с отвесной скалы на прибрежные валуны и выжил. Пострадавший попал на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно сидящего на берегу мужчину, к которому подгоняют лодку для транспортировки с места происшествия. Также видно мотоцикл, застрявший между камнями.

По информации издания, 29-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь. Причина аварии не приводится.

