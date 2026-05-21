Поездка российского миллиардера на байке закончилась трагедией

Российский миллиардер Михаил Смирнов на мотоцикле влетел в Haval и погиб

Трагедией закончилась поездка миллиардера Михаила Смирнова на байке. В поселке Мичуринское Ленинградской области предприниматель, управляя мотоциклом, выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем марки Haval. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным полиции, мотоциклист не справился с управлением. Прибывшие на место медики лишь констатировали летальный исход аварии для байкера.

Михаил Смирнов в 2024 году занимал 108-е место в рейтинге российских миллиардеров. Он являлся совладельцем и председателем совета директоров ООО «Балтийская топливная компания» (БТК). До 2024 года ему принадлежала половина долей в ООО «Нева Ойл», которое входило в группу БТК. Бизнесмен контролировал больше десяти юридических лиц. Сфера его интересов охватывала логистику, ресторанный бизнес, недвижимость и финансы.

