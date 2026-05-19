18:14, 19 мая 2026

Женщина-водитель чуть не погубила сына при попытке скрыться от полицейского

Американка не справилась с управлением Dodge, в котором находился 3-летний малыш
Марина Аверкина

Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Женщина-водитель чуть не погубила сына при попытке скрыться от полицейского. Происшествие произошло еще в начале весны в штате Арканзас, но только сейчас была распространена видеозапись, на которой видно, что автомобилистка на красном Dodge Charger проигнорировала требование патрульного остановиться. Важный момент: на заднем сиденье Dodge находился трехлетний сын нарушительницы, пишет Carscoops.

Преследование происходило на тихой загородной дороге, что позволило полицейскому вытеснить автомобиль с трассы. Но вместо классического маневра точной остановки (PIT — Precision Immobilization Technique) патрульный слегка толкнул Dodge в заднюю часть. Машина тут же съехала на травяную обочину, водитель потеряла управление, и Charger, проскользив, опрокинулся на крышу. Через несколько мгновений женщина открыла заднюю дверь. Из салона выбрался ее невредимый, но испуганный ребенок, который сразу побежал к полицейскому.

Позже водитель сама вылезла из перевернутой машины и объяснила, что скрывалась из-за приостановленных водительских прав. Полицейский в довольно резкой форме ответил ей, что она чуть не погубила своего сына. «Вы убегали от меня, потому что у вас нет прав? Это было самое глупое решение в вашей жизни», — заявил он нерадивой матери.

По словам полицейского, во время погони подозреваемая разогналась до 80 миль в час (129 километров в час) в зоне, где разрешенная скорость — 55 миль в час (88 километров в час). Женщину задержали сразу после аварии. Ей предъявили обвинения в опасном вождении, попытке бегства, управлении автомобилем с приостановленными правами, создании угрозы для здоровья несовершеннолетнего (первая степень), а также в незаконном использовании чужого транспортного средства. Как оказалось, Dodge Charger принадлежал ее молодому человеку.

Ранее стало известно, что автомобиль KITT из популярного в 80-х годах американского телесериала «Рыцарь дорог» получил штраф за лихачество в Нью-Йорке. Но, по словам работников музейного комплекса, где находится машина, экспонат не покидал его пределов уже много лет.

