Находящаяся в музее США машина получила штраф за превышение скорости

15 мая 2026

Киноавтомобиль KITT из «Рыцаря дорог» получил штраф за лихачество в Нью-Йорке
Марина Аверкина

Фото: Noemie Olive / Reuters

Находящаяся в музейном комплексе Volo в штате Иллинойс машина получила неожиданное уведомление. Департамент финансов Нью-Йорка прислал постановление о взыскании 50 долларов (около 3700 рублей) за превышение скорости. Удивление вызвал нарушитель, которым значился автомобиль KITT из популярного в 80-х годах американского телесериала «Рыцарь дорог», пишет Autoblog.

В документе утверждалось, что машина двигалась со скоростью на 11 миль в час (на 17,7 километра в час) быстрее допустимого лимита рядом со школой. Но, по словам работников музейного комплекса, экспонат не покидал его пределов уже много лет.

Причиной недоразумения, по мнению хранителей музея, могла стать система автоматической фиксации нарушений. Алгоритм сопоставил номер проезжавшего автомобиля с регистрацией выставочного Firebird. Камера, сканирующая тысячи знаков ежесуточно, могла допустить ошибку. Дорожные радары с искусственным интеллектом активно используются по всей Америке.

Департамент финансов Нью-Йорка уже разбирается в ситуации. Музей тем временем запросил официальное слушание для отмены штрафа. Там пошутили, что 50 долларов им теперь должен исполнитель главной роли в сериале Дэвид Хассельхофф.

Аббревиатура KITT расшифровывается как Knight Industries Two Thousand (промышленная разработка «Рыцарь две тысячи»). В основе модели — Pontiac Firebird Trans Am 1982 года. Создание каждой такой машины обходилось примерно в 100 тысяч долларов. За четыре сезона сериала съемочная группа задействовала 19 машин, из которых 14 были уничтожены в процессе или после завершения проекта. До наших дней сохранились всего пять наиболее часто использовавшихся машин, одна из которых оценивается в пять миллионов долларов. Экземпляр из музея Volo не принадлежит к этой пятерке. Его собрал в 1991 году Марк Скрикани (компания Marks Custom Kits) по оригинальным производственным чертежам. Позже автомобиль вошел в коллекцию Джорджа Барриса.

Ранее российские владельцы электрокара Zeekr 001 рассказали, с какими минусами модели им пришлось столкнуться.

