05:30, 15 мая 2026

Названы проблемы китайского лифтбека Zeekr

Российские владельцы Zeekr 001 рассказали, с какими минусами модели столкнулись
Марина Аверкина

Электрокар Zeekr 001 в 2023-2024 годах был абсолютным лидером сегмента на российском рынке. За два года было реализовано почти пять тысяч машин (без нескольких единиц). Но уже в августе 2025 года реализация рухнула на 68 процентов, до 134 единиц. В первом квартале 2026 года россияне приобрели всего 89 машин. Несмотря на снижение продаж, машины продолжают попадать в Россию по параллельному импорту. «Лента.ру» обратилась к отзывам на портале Auto.ru, чтобы выяснить, с какими проблемами столкнулись владельцы лифтбека во время эксплуатации.

«Запас хода. Заряжаюсь раз в неделю, езжу не так много. Мне лично заряда хватает на 400 километров по городу. По трассе — грусть. Если топить больше 140 километров в час, то больше 200 километров не проедешь. Это для меня минус», — пишет Анатолий. Акустическая система, особенно на дорестайлинговой версии, показалась ему слабой по качеству и громкости в сравнении с немецкой системой, которая была в его прошлой машине. Что касается управляемости, автомобиль уверенно держит дорогу до 140 километров в час, но на более высоких скоростях начинает «немного плавать» из-за чересчур мягких настроек подвески, считает владелец. «Самое большое изменение для меня, которого не хватает, — звук. Кому как, но конкретно для меня это важный аспект управления авто и получения всего комплекса эмоций. В электричках его нет. Грусть. Но я старался находить и в этом плюсы. Мол: тихо, не мешаю», — с сожалением отметил Анатолий.

«Как обычно пишут в отзывах о "китайцах", вся правда вскрылась зимой. Ну не бывает в Китае минус сорока. Если и бывает, то они в такую погоду не ездят, наверное», — начал свой отзыв автомобилист Андрей. Он назвал главным разочарованием поведение электроники с приходом морозов. Осенью начались самопроизвольные включения стеклоочистителей, сопровождавшиеся скрипом по сухому стеклу. Дилер порекомендовал заказать новые щетки самостоятельно ("так будет быстрее"). За время ожидания вышли из строя предохранители, а в холода многочисленные датчики зажили своей жизнью. Сиденья внезапно активировали массаж, двери блокировались. «Надо понимать: если не поставил режим мойки на мойке, то это как вылить стакан воды на телефон — вроде работает, но с приколом. Как-то раз забыл поставить режим "снег", и тащило в стороны, как будто не в машине еду, а сплавляюсь по реке. Но спасибо дилеру: в итоге все решили полной перезагрузкой системы», — написал владелец модели.

«Честно, так и не смогли смириться с этим странным открыванием дверей. Всем вроде нравится, но мне это странно. Я больше к ручкам привык. Ну, может, еще не так много на ней ездили, всего пару тысяч километров намотали», — признался Денис Кириченко. Неприятным сюрпризом для него стал отказ системы комфортного доступа: после запуска двигателя кресло и рулевое колесо периодически не возвращаются в заданное положение. Алгоритм срабатывает непредсказуемо.

«Двери с сервоприводами… Кто их придумал, тот хайпожор, и не более того. В обыденной жизни это приедается, но вот неудобства всегда остаются с вами. Среди них: медленное открытие и закрытие, удар нижней кромкой двери о невидимые препятствия; при лобовом ветре идет давление на внешнюю поверхность двери, и она "думает", что ее хотят закрыть, а ты в это время хочешь выйти. И тебе вместо нормального выхода приходится бороться с дверью, которая не понимает, что от нее хотят, и одновременно старается и открыть, и закрыть дверь. Как вам такое?», — поделился своим опытом Роман.

