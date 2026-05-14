Названы главные недостатки автомобильного бестселлера от JAC

Российские владельцы пикапа JAC T9 рассказали о минусах лидера продаж

Китайский пикап JAC T9 долгое время удерживает звание самой продаваемой модели в своем сегменте на российском рынке. Покупатели называют его преимуществом надежность, дизайн и адекватную стоимость. «Лента.ру» обратилась к отзывам на портале Auto.ru, чтобы узнать, какие недостатки нашли владельцы автомобиля за время эксплуатации.

«Из минусов отмечу только то, что габариты все-таки требуют привычки, особенно в тесных дворах и на парковках. Пустой пикап едет жестче, чем хотелось бы, но для такого формата это, скорее, ожидаемо», — указал Леонид Хохлов.

Владелец T9 по имени Алексей был краток, и единственным недостатком пикапа назвал шум от колес, который становится заметным при скорости более 80 километров в час.

Дениса не устроило качество звука. Он обратил внимание, что многие современные автомобили «чуть ли не филармонию заряжают с кучей динамиков», а в T9 все скромно: их всего шесть — четыре в передних дверях и два в задних.

Список претензий Александра К. оказался намного длиннее. По его словам, у T9 подвеска значительно жестче, чем у конкурентов из Китая, России и Японии. Расход топлива водитель охарактеризовал как «сумасшедший». Головной свет фар — «средней паршивости: вроде и есть, а вроде и нет». В условиях Западной Сибири, где температура зимой опускается до минус 35 градусов (средняя — минус 25), в салоне откровенно холодно: на трассе можно замерзнуть, в городе ситуация терпимее, пишет автомобилист. «На пробеге 16 тысяч километров коробка вышла из строя. Это трассовый и городской пробег, а не по карьерам и бездорожью», — указал Александр.

Андрей Р. указал, что владеет пикапом год. На пробеге пять тысяч километров он столкнулся с тем, что порвалась обшивка водительского сиденья, при этом в гарантийном обслуживании ему отказали. На отметке 40 тысяч километров отказал двигатель. Автомобиль провел у дилера две недели. На момент написания отзыва специалисты так и не выполнили дефектовку, поскольку ожидают специальный инструмент. «Коробка ужасная, постоянно пинается», — добавил он.

Владелец Slava c. за семь месяцев эксплуатации нашел два основных минуса, о которых пишут многие. Один из них, правда, к качеству машины не имеет отношения, но в комментариях под отзывами очень часто пишут именно об этом нюансе. Речь про полосное ограничение (не дальше второй), из-за которых сумма штрафов у этого водителя за указанный период составила 131 тысячу рублей. Еще один нюанс — повышенный расход топлива, превышающий 14 литров. «А в общем — хороший аппарат», — подытожил он.

Ранее владельцы китайского кроссовера Exeed Exlantix ET рассказали о неприятных нюансах гибрида.