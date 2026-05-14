Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
06:17, 14 мая 2026АвтоЭксклюзив

Названы главные недостатки автомобильного бестселлера от JAC

Российские владельцы пикапа JAC T9 рассказали о минусах лидера продаж
Марина Аверкина

Китайский пикап JAC T9 долгое время удерживает звание самой продаваемой модели в своем сегменте на российском рынке. Покупатели называют его преимуществом надежность, дизайн и адекватную стоимость. «Лента.ру» обратилась к отзывам на портале Auto.ru, чтобы узнать, какие недостатки нашли владельцы автомобиля за время эксплуатации.

«Из минусов отмечу только то, что габариты все-таки требуют привычки, особенно в тесных дворах и на парковках. Пустой пикап едет жестче, чем хотелось бы, но для такого формата это, скорее, ожидаемо», — указал Леонид Хохлов.

Владелец T9 по имени Алексей был краток, и единственным недостатком пикапа назвал шум от колес, который становится заметным при скорости более 80 километров в час.

Дениса не устроило качество звука. Он обратил внимание, что многие современные автомобили «чуть ли не филармонию заряжают с кучей динамиков», а в T9 все скромно: их всего шесть — четыре в передних дверях и два в задних.

Список претензий Александра К. оказался намного длиннее. По его словам, у T9 подвеска значительно жестче, чем у конкурентов из Китая, России и Японии. Расход топлива водитель охарактеризовал как «сумасшедший». Головной свет фар — «средней паршивости: вроде и есть, а вроде и нет». В условиях Западной Сибири, где температура зимой опускается до минус 35 градусов (средняя — минус 25), в салоне откровенно холодно: на трассе можно замерзнуть, в городе ситуация терпимее, пишет автомобилист. «На пробеге 16 тысяч километров коробка вышла из строя. Это трассовый и городской пробег, а не по карьерам и бездорожью», — указал Александр.

Материалы по теме:
Дорога разочарований. Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
Дорога разочарований.Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
29 апреля 2026
Угасающий блеск прекрасной эпохи. Об этих автомобилях мечтал каждый житель СССР. Как советская роскошь гниет по всей стране?
Угасающий блеск прекрасной эпохи.Об этих автомобилях мечтал каждый житель СССР. Как советская роскошь гниет по всей стране?
11 мая 2026

Андрей Р. указал, что владеет пикапом год. На пробеге пять тысяч километров он столкнулся с тем, что порвалась обшивка водительского сиденья, при этом в гарантийном обслуживании ему отказали. На отметке 40 тысяч километров отказал двигатель. Автомобиль провел у дилера две недели. На момент написания отзыва специалисты так и не выполнили дефектовку, поскольку ожидают специальный инструмент. «Коробка ужасная, постоянно пинается», — добавил он.

Владелец Slava c. за семь месяцев эксплуатации нашел два основных минуса, о которых пишут многие. Один из них, правда, к качеству машины не имеет отношения, но в комментариях под отзывами очень часто пишут именно об этом нюансе. Речь про полосное ограничение (не дальше второй), из-за которых сумма штрафов у этого водителя за указанный период составила 131 тысячу рублей. Еще один нюанс — повышенный расход топлива, превышающий 14 литров. «А в общем — хороший аппарат», — подытожил он.

Ранее владельцы китайского кроссовера Exeed Exlantix ET рассказали о неприятных нюансах гибрида.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

    Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

    Новый маршрут «Москва — область» в Мытищи запустят в конце недели

    Российский офицер назвал помощников в зачистке позиций ВСУ

    Зеленского предупредили о катастрофе

    Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

    На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

    Названа причина высокого давления у мужчин в России

    Муж перемолол королеву красоты в блендере и спокойно выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok