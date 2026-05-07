06:02, 7 мая 2026АвтоЭксклюзив

Названы проблемы китайского кроссовера Exeed

Владельцы Exeed Exlantix ET рассказали о неприятных нюансах гибрида
Марина Аверкина

Не все покупатели популярного в России китайского кроссовера Exeed Exlantix ET оказались довольны машиной. «Лента.ру» изучила отзывы владельцев, оставленные на портале Auto.ru, и выяснила проблемы автомобиля.

Пользователь Семен назвал машину едва ли не самой капризной из всех, что были у него за три десятилетия водительского стажа. «Характер» особенно ярко проявился зимой. Так, во время движения внезапно отказала система питания — загорелась ошибка запуска ДВС, которая сама исчезла только «на следующее утро». «Накопление льда в нижней части лобового стекла, под капотом. Приводит к отказу в работе дворников, лечится поднятием капота и очисткой», — продолжает владелец Exeed Exlantix ET.

Трижды выходила из строя пневмоподвеска, застывая в максимально высоком положении: даже после регулярной чистки колесных арок помогали лишь перезагрузка головного устройства, закрытие-открытие машины и другие «магические действия». «Намерзание льда и снега сзади. До такой степени, что стоп-огни и габариты практически не видны. В совокупности с однопедальным режимом (при котором при неполном опускании педали газа происходит замедление машины, но без стоп-огня) привело к тому, что в зад едва не въехал другой участник движения», — делится своим опытом Семен.

Кроме того, по словам мужчины, пару раз самопроизвольно открывались двери, багажник и опускались стекла — появился реальный риск утром обнаружить автомобиль распахнутым. Системы удержания в полосе и экстренного торможения срабатывали некорректно: руль мог неожиданно повернуть навстречу потоку или в бордюр. «И один раз сработало торможение просто так. Хотя пару раз — прямо нормально помогло избежать ДТП. Так что это палка о двух концах», — пишет автомобилист. Вдобавок протекала кнопка багажника, но проблема решилась герметиком.

Пользователь под ником Thomas описал Exlantix ET как «очень странную» машину, которая не соответствует заявленным характеристикам. «Вероятно, это чудо китайской техники рассчитано на эксплуатацию не более чем на 3-5 лет, а затем его можно сразу сдавать в утиль», — пишет он. По словам пользователя, управление всеми функциями через центральный монитор увеличивает риск дорожных происшествий. «Электродоводчики дверей отключить не представилось возможным. Запас хода, мягко говоря, завышен в два раза. Время заряда батареи емкостью 39 киловатт-часа занимает 1 час 40 минут при мощности зарядной станции 50 киловатт», — указал в своем отзыве Thomas. Свое впечатление от машины владелец подытожил коротко: «Мракажуть!»

Ранее еще один владелец Exeed Exlantix ET также поделился своим опытом и рассказал о проблемах кроссовера с подвеской и электроникой.

