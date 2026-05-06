06:00, 6 мая 2026

Китайский кроссовер Exeed раскритиковали за множество проблем

Владелец Exeed Exlantix ET рассказал о проблемах с подвеской и электроникой
Марина Аверкина

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Exeed Exlantix ET уверенно держится в пятерке самых популярных подключаемых гибридов на российском рынке. Довольные автовладельцы оставляют хвалебные отзывы о кроссовере на портале Auto.ru. Но среди них нашелся комментарий Александра, который подробно описал все проблемы модели. Все неприятные нюансы владелец зафиксировал на пробеге в одну тысячу километров.

Первым сюрпризом стал посторонний звук в салоне. «Мерзкий скрип в районе правой верхней пассажирской ручки. В сервисе сказали, что известная болячка. Косяки сборки», — указал Александр. Дефект оперативно устранили, однако при нажатии на обшивку с правой стороны все еще слышен хруст, констатировал автомобилист.

Поведение задней подвески также вызвало немало вопросов. Даже на незначительных неровностях и «лежачих полицейских» при движении в комфортном режиме ось отрабатывает с жесткими пробоями. Ожидаемого сглаживания от пневматической системы не происходит. Автомобилист признается, что теперь старается преодолевать любые препятствия с особой осторожностью, включая трамвайные пути. Однажды резкий удар спереди раздался даже на ровном покрытии при ускорении с 30 километров в час.

Кроме того, машину постоянно уводило вправо. «Сделали развал-схождение у дилера. Все равно тянет вправо, не так явно, но совсем проблема не ушла», — отмечает Александр. Также он рассказал про сбой системы контроля слепых зон — загоралась ошибка «отказ BSD». Попытки откалибровать датчики в движении не дали результата. Неисправность впоследствии исчезла сама, хотя компонент для замены уже был заказан.

Среди мелких недочетов оказались заедающий пустой бардачок и отсутствие очкового футляра при наличии подготовленного для него места. Однако эти замечания отошли на второй план. Водитель признался, что из-за проблем с ходовой частью начал испытывать настоящий страх перед обычными городскими ямами, чего никогда не случалось за 15 лет вождения. «Если разберусь, что не так с подвеской, то в остальном останусь доволен. А так готов уже сдать, продать машину. Негатива пока больше получил», — подытожил Александр.

Ранее владельцы седана Geely Emgrand EC7 рассказали, что стало главной проблемой модели.

