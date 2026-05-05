Названа главная проблема седана Geely

Владельцы Geely Emgrand EC7 рассказали, что стало главной проблемой модели

Седан Geely Emgrand EC7 уже несколько лет присутствует в России исключительно на вторичном рынке. Чтобы понять, насколько может быть оправдана его покупка, «Лента.ру» изучила отзывы владельцев, опубликованные на портале Auto.ru.

Аркадий не стал скрывать, что приобрел автомобиль «в не очень хорошем состоянии»: в «биографии» было шесть аварий. Несмотря на столь сомнительное прошлое, владелец остался доволен покупкой. «Динамика норм, а вот шумоизоляция подкачала. Кузов цветет на глазах. Фары не светят от слова совсем. Но если поставить диоды, то видно получше. Коробка норм, если поменять все сальники. В силу возраста дубеют и начинают течь. Это касается всех прокладок двигателя», — поделился автомобилист.

«Рабочая лошадка. Многое прошли с этим авто, но скажу честно — ни разу не подвела», — написал владелец с ником Зеленое купе, тут же вспомнив слабое лакокрасочное покрытие.

Михаил написал про недолговечность металла из-за отсутствия оцинковки. В условиях влажного климата, характерного для Санкт-Петербурга, откуда сам пользователь, это большая проблема. Помимо этого, он обратил внимание на слабую шумоизоляцию салона. Но он же отметил: «Если хорошо следить и делать во время ТО, машина должна прослужить вам долго».

С коррозией столкнулся и Вадим Булига. Он подтвердил, что автомобиль «быстро ржавеет и гниет». Владельцу пришлось устранять эти дефекты косметическим ремонтом. Но машиной мужчина остался «более чем доволен».

Антон, чей автомобиль преодолел 190 тысяч километров, главной бедой седана назвал низкое качество металла. Следы коррозии проявились повсеместно: на порогах, колесных арках и нижних частях дверей. Он предположил, что в южных регионах эксплуатация была бы менее критичной. Несмотря на это, силовой агрегат и коробка передач его приятно удивили, не доставив проблем за весь срок эксплуатации.

«Качество материалов. Двигатель мощностью 126 лошадиных сил может показывать не самую лучшую динамику и ускорение, особенно при полной загрузке автомобиля. Некоторые владельцы жаловались на неполадки с электрикой и другими системами автомобиля, что может потребовать дополнительных затрат на ремонт», — указал минусы Максим Кривогоров. При выборе подержанного экземпляра он советует тщательно диагностировать ходовую часть и подвеску, изучить всю доступную сервисную историю, чтобы убедиться в грамотной эксплуатации. «Сравните данный автомобиль с аналогичными моделями других производителей, чтобы выбрать оптимальный вариант», — подытожил автомобилист.

