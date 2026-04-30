Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
06:00, 30 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Названы недостатки кроссовера Chery

Владельцы Chery Tiggo 7 Pro раскрыли, что не устроило их в кроссовере
Марина Аверкина

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro производитель прекратил поставлять в Россию еще в 2024 году. Но модель широко представлена на вторичном рынке. «Лента.ру» обратилась к отзывам на портале Auto.ru и выяснила, что не устроило владельцев в машине. Стоит отметить, что хвалебных отзывов на портале оказалось в разы больше.

Владелец под ником Синее купе остался разочарован качеством изготовления. Он столкнулся с тем, что приборная панель иногда дает сбои и самопроизвольно меняет шрифт. Кроме того, к 40 тысячам километров пробега сиденья начали заметно проседать.

Юрий рассказал, что достаточно быстро появилось биение тормозного диска. К пробегу в одну тысячу километров застучали передние стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а к шести тысячам — задние. Затем вышел из строя турбокомпрессор. «Это и стало последней каплей. Пробег был чуть больше 22 тысяч километров. Владел год. Продал на эмоциях и в глубоком разочаровании в этой погремушке, разваливающейся с первых километров», — указал теперь уже бывший владелец Chery Tiggo 7 Pro.

Один из пользователей, зарегистрированный как I.am.your.obsessive.desir, проехал на машине несколько тысяч километров прежде, чем поделился наблюдениями. «Сам по себе багажник не шибко большой, а пассажирские сидения нельзя наклонить вниз (можно только полностью сложить), поэтому габаритное не получится перевезти, пока не сложишь сидения. Звук в целом сопоставимый, но по какой-то причине басы создают ощущение удара по педали. Стоит нога на газу, барабанщик наяривает, а нога потихоньку вибрирует. Подголовник достаточно агрессивно наклонен вниз, но это вопрос привычки. Я просто взял и развернул его на 180 градусов, поставив задней стороной. Кожа на сиденьях немного маркая, и жирными пальцами можно оставить след. Его легко стереть, но все же», — написал он.

Ранее владельцы седана и хэтчбека Geely MK честно рассказали о главных проблемах модели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok