Названы типичные проблемы седана Geely

Владельцы Geely MK честно рассказали о главных проблемах модели

Geely прекратила поставки седана MK и хэтчбека MK Cross на российский рынок еще в 2016 году. За восемь лет (с 2008 по 2016) россиянами было приобретено около 48 тысяч таких машин. Десять лет для вторичного рынка не срок, поэтому и сейчас можно увидеть предложения о продаже этой модели буквально за пару-тройку сотен тысяч рублей. Стоит ли тратиться, «Лента.ру» решила узнать из отзывов владельцев. Что не устроило в автомобиле, они рассказали на портале Auto.ru.

Пользователь под ником Оранжевый грузовик указал, что пробег его MK — 110 тысяч километров. «Основные проблемы — "жуки". Проблемы с КПП и сцеплением достались от прежних владельцев, обошлось все очень бюджетно», — написал он.

«За шесть лет владения три раза перегорала лампочка ближнего света, сцепление поменял на ста тысячах, втулки стабилизатора менял раз в год. За все время по ходовой заменил один подшипник — больше поломок не было», — делится Дядя Леша. Когда пробег достиг 130 тысяч километров, он продал машину родственнику. «Он ее всю вскрыл — везде ржавчина. За пару дней все внутри почистил и покрасил, сделал шумку. Движок как часики. Если кто думает, что купить дешево, то берите — не пожалеете», — рассказал бывший владелец автомобиля. Экс-владелец советует сразу разбирать обшивку и убирать коррозию, потому что кузов гниет из-за отверстий без заглушек в днище и вентиляции в багажнике, где постоянно скапливается влага.

Сергей также подтвердил проблемы с ржавчиной: «Приятная в управлении. Приятная внешне. Запчасти копеечные. Можно ставить аналоги от японских авто, которые надежнее китайских. Единственный минус — быстрая коррозия кузова».

Отзыв автомобилиста NXM оказался более информативным. На пробеге от 120 до 150 тысяч километров ему пришлось заменить рулевую рейку, радиатор, генератор и печку. На 155 тысячах отремонтировали коробку передач, а ходовая требовала вмешательства минимум раз в год. К этому добавились замена сцепления, ремня ГРМ и множество мелких отказов: вышел из строя стеклоподъемник пассажирской двери, треснувшая дренажная трубка спровоцировала протечку крыши, а на месте сколов сразу появлялась ржавчина. По словам владельца, запчасти стоят дешево, но бесконечное время в автосервисе сводит всю выгоду на нет.

«За время эксплуатации потекла рулевая рейка, купил новую. Из недостатков — отсутствие гидрокомпенсаторов на клапанах, а это требует дополнительной регулировки», — написал Евгений.

«Серьезных ремонтов не было, на трассе почти никогда не вставал. Подвеска слабая, ЛКП слабое. Передние фары быстро пожелтели и потрескались. Уплотнительные резинки на окнах передних дверей задубели и потрескались. Динамика слабая. При полной загрузке пружины на кочках сжимаются полностью — ощущаются удары. Двери, капот и багажник закрываются только с хлопком. Достоинства: в базовой комплектации много хороших опций. Продается плохо», — написал Синий хэтчбек, который ездил на Geely MK одиннадцать лет.

«Ходовая часть слабая: рулевые наконечники долго не живут, стойки стабилизатора тоже плохие — пришлось шаманить, чтобы продлить срок службы. Катализатор убираешь — так вообще огонь, чувствуется вся мощь тойотовского ДВС. Корпус, как и у многих, ржавеет, но если мыть чаще, то норм, долго прослужит. Если бы более качественные материалы были использованы в производстве, цены бы ей не было», — считает Alexey116rus.

