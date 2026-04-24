Названы недостатки семиместного Chery

Владельцы Chery Tiggo 8 Pro поделились нюансами эксплуатации кроссовера

Владельцы семиместного Tiggo 8 Pro признаются, что изначально в кроссовере их привлек дизайн. С какими неприятными нюансами модели им пришлось столкнуться в процессе эксплуатации, «Лента.ру» выяснила из отзывов на портале Auto.ru.

Григорий Шевченко отметил, что пространства для семерых взрослых пассажиров хватает для комфортной часовой поездки, однако при более длительной дороге сидящие сзади начинают уставать. «Ночной свет хороший, туманок не хватает. Шумоизоляция на три с плюсом, надо делать», — указал он.

Sergey отметил, что первые нюансы стали проявляться при пробеге 15 тысяч километров. «Робот стал шуметь и пинаться. К работе робота надо привыкнуть, в отличие от автомата трогается не сразу, с небольшой задержкой. Дилер поменял по гарантии без проблем. Ну, как без проблем, предварительно пришлось на диагностики поездить раза три, но это не критично», — признался автомобилист.

Александр Мансуров также столкнулся с мелкими неполадками. Сначала произошел сбой системы контроля слепых зон, который устранили перепрограммированием блока. Далее выявилась особенность роботизированной коробки: при агрессивной манере управления с резкими обгонами и торможениями обороты двигателя растут, а переключения на повышенную ступень и разгон не происходят. По словам Александра, работа коробки восстанавливалась после выключения и повторного запуска мотора. Кроме того, дважды во время движения по трассе загорался индикатор неисправности двигателя (check engine). В первом случае сканер в сервисе указал на ошибку турбины, ее сбросили. Через две недели ситуация повторилась, однако при повторной проверке неисправностей не нашли, а индикатор погас после более плотного закрытия крышки бензобака.

«Из недостатков могу отметить слабый хром, нужно сразу затягивать в пленку. Chery меняет его по гарантии», — написал владелец Tiggo 8 Pro Вадим.

