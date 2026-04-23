10:31, 23 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Названы проблемы кроссовера Geely

Владельцы Geely Atlas Pro рассказали, что их не устроило в модели
Марина Аверкина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В начале 2025 года российские автолюбители узнали, что место кроссовера Geely Atlas Pro в официальной продаже окончательно заняла модель белорусской сборки Belgee X70. Новые «Атласы» у дилеров закончились еще в минувшем году, но на вторичном рынке достаточный выбор этих машин. «Лента.ру» изучила отзывы владельцев на портале Auto.ru и выяснила, с какими проблемами могут столкнуться потенциальные покупатели.

«В плане посадки есть нарекания — передние сиденья без регулировки поясничного упора. Комфортную посадку удалось найти не сразу, первые дни сильно болела спина», — пишет пользователь zelndenis. При этом вылета рулевой колонки автомобилисту все равно немного не хватает для идеального хвата. Чтобы держать руль в верхней точке, приходится тянуться, отметил он. «Заднее стекло в багажнике могло бы быть и побольше», — считает мужчина.

Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
Без чемодана. В России начались продажи обновленного Haval H3. Все его плюсы и минусы: тест-драйв «Ленты.ру»
18 апреля 2026

«Климатическая установка работает плохо: летом не холодит, зимой не греет», — делится R Roman. По его словам, автомобиль долго набирает рабочую температуру: за 10 минут автозапуска и еще 15 минут езды по городу (семь километров) при минус 15 градусах на улице стрелка указателя не дошла даже до середины шкалы. Кроме того, его не устроили уплотнители дверей, которые не защищают пороги, и те постоянно оказываются в снегу или грязи. К минусам он также отнес «слабое» лакокрасочное покрытие, стекла и недостаточный диапазон регулировок руля и сиденья. «Задние сиденья не двигаются, багажник из-за этого страдает», — написал R Roman.

Владелец по имени Александр остался недоволен шумоизоляцией. Если в городском потоке внутри действительно тихо и подвеска работает отлично, то при наборе скорости более 100 километров в час ситуация резко меняется. Появляется свист от зеркал и посторонние звуки у лобового стекла в районе водоотводящего канала. Водитель назвал это «реальной китайской пыткой» для слуха.

«Довольно дорогие запчасти», — отметил пользователь с ником Фиолетовый внедорожник. При попытках сэкономить на неоригинальных расходниках автовладелец столкнулся с тем, что дешевые фильтры или не подходят по размеру, или оказываются в два раза тоньше штатных и не выполняют свою функцию.

Ранее владельцы седанга Chery Arrizo 8 признались, с какими нюансами модели им пришлось смириться.

